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اضبط مخالفة.. أهالى دمياط يشكون من مغالاة سائقى التاكسى فى التعريفة

الجمعة، 05 أبريل 2019 12:00 ص
اضبط مخالفة.. أهالى دمياط يشكون من مغالاة سائقى التاكسى فى التعريفة تاكسى
دمياط - فريق المحافظات
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شكا أهالى محافظة دمياط من استغلال سائقى تاكسى العداد وعدم تشغيل بنديرة التاكسى، وطالبوا بتشديد الرقابة على سيارات التاكسي، مؤكدين أن سائقي تاكسى العداد يغالون فى تعريفة الأجرة بالمخالفة للتعريفة المقررة، التى تم إقرارها بعد زيادة المحروقات والتى تم زيادتها من 3.50 جنيه إلى 4 جنيهات كبداية فتح العداد ورفع سعر الكيلو متر إلى 1.25 جنيه، علاوة على رفضهم تشغيل البنديرة ورفضهم الدخول إلى الشوارع الجانبية وتحميل أكثر من راكب فى وقت واحد.

وطالب أبناء محافظة دمياط بتفعيل خط ساخن داخل إدارة مرور دمياط لتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها فى الحال حتى لو أدى الأمر إلى سحب ترخيص السير.

ويقول محمود جاد، أحد الأهالى بمدينة دمياط، إن معظم سائقى التاكسى من أبناء المحافظات المجاورة، ويتعمدون عدم تشغيل البنديرة، وزيادة تعريفة الأجرة، خاصة أوقات الذروة والإجازات ويفرضون مبالغ كبيرة لأى مشوار وأضاف أن سائقى التاكسى يقومون بتحميل أكثر من راكب فى وقت.

ويضيف هانى عبد العزيز، موظف، أن سعر التوصيل ما بين دمياط ورأس البر يصل إلى 60 جنيهًا أيام الجمعة والإجازات، وتوصيل أى مشوار داخل حدود المدينة لا يقل عن 15 جنيهًا، وتساءل: أين حملات التفتيش والمراقبة على سيارات التاكسى؟

 


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