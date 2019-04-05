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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى المنيا

الجمعة، 05 أبريل 2019 05:07 م
إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى المنيا اسعاف -ارشيفية
المنيا - فريق المحافظات
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أصيب اليوم الجمعة، 3 أشخاص بكدمات وجروح إثر وقوع اشتباكات بين عائلتين بقرية بنى حماد التابعة لمركز المنيا، بسبب خلافات الجيرة، وانتقلت أجهزة الأمن وتمكنت من السيطرة عليها وضبط المتهمين.

تلقى اللواء مجدي عامر ، مدير الأمن قد تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم ، مدير المباحث الجنائية، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية بني حماد، ووجود مصابين ، انتقل العقيد رأفت الحلونى ،  مأمور مركز شرطة المنيا والرائد خالد موسي ، والمقدم أحمد يسري ، رئيس المباحث لفحص البلاغ، وتبين وقوع المشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين عائلتين بقرية بني حماد، واستخدم الطرفان خلالها الشوم والحجارة، مما أسفرعنه إصابة 3 أشخاص، وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الأحداث والقبض علي 5 متهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق . 

 

 

 


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