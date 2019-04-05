video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 06 أبريل 2019 12:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

إرتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه خلال أسبوع

الجمعة، 05 أبريل 2019 11:00 م
إرتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه خلال أسبوع البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 5.44 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 905 مليون ورقة منفذة على 94 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 5.38 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 822 مليون ورقة منفذة على 93 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى. 
        
أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 3.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 5.9 مليون ورقة منفذة على 612 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 80.52% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 19.48%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 564 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 59 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 592 مليون جنيه، بحجم تداول 88.2 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 25.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4 مليارات جنيه بحجم تداول 652 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 85 ألف عملية.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

البورصة المصرية

بورصه

قيمة التداول




لا تفوتك
دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1440 هجريًا مساء اليوم

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

فضيحة جديدة لفيس بوك.. الموقع أتاح بيانات الملايين من المستخدمين للسرقة.. وبرلمانيون يؤكدون: نحن أمام جهة غير أمينة تستغل أعضاءها بشكل سيئ.. رئيس "اتصالات النواب": سيكون لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

"مزايدات البرادعى الرخيصة".. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يرفع شعار "المعارضة من أجل الوجود".. ويمارس دور تزييف الوعى الجمعى للمجتمعات.. وخبراء: لا يترك مناسبة دون أن يعلق عليها باستعلاء وغطرسة

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

أمازون تخطط لتوصيل الإنترنت فى العالم عبر الأقمار الاصطناعية

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

بعد مسيرتها الحقوقية.. هل تقترب أنجلينا جولى من رئاسة أمريكا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة