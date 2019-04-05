إرتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 5.44 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 905 مليون ورقة منفذة على 94 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 5.38 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 822 مليون ورقة منفذة على 93 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 3.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 5.9 مليون ورقة منفذة على 612 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 80.52% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 19.48%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 564 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 59 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 592 مليون جنيه، بحجم تداول 88.2 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 25.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4 مليارات جنيه بحجم تداول 652 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 85 ألف عملية.