video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 05 أبريل 2019 03:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أهداف قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية× 7 معلومات

الجمعة، 05 أبريل 2019 03:07 ص
أهداف قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية× 7 معلومات مجلس الدولة - ارشيفيه
كتب – أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

قال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن قسم التشريع بمجلس الدولة ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين الهامة، منها مشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية والذى تسلمه القسم لمراجعته وإرساله بعد الانتهاء منه للجهات المعنية.

وفِى إطار الخدمات التى يقدمها اليوم السابع للقراء للتعرف على أبرز وأهم المعلومات التى من خلالها يستطيع المواطن التعرف على القوانين الجديدة الصادرة، نوضح أهم ملامح وأهداف مشروع القانون:

-وافق مجلس الوزراء على المشروع فى اجتماع المجلس يوم 13 فبراير 2019 .

-يأتي مشروع القانون في إطار تحقيق الاستقلال الفني والمالي والإداري للهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ورد في 3 مواد للإصدار، وعدد (18) مادة موضوعية.

-نص مشروع القانون على أن تُشكل الهيئة العامة للرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبيه وأعضاء مجلس إدارتها.

-أوضح المشروع أن الهيئة تقدم تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها، تضمنه تحليلاً للتطورات في الاسواق المالية غير المصرفية والاجراءات التنظيمية والرقابية التي قامت بها إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، على أن ينشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.

-تضمن المشروع النص على قيام الهيئة بإبلاغ سلطات التحقيق المختصة بما تكشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم، وعلى سلطات التحقيق أن تتخذ اللازم حيالها خلال شهر من تاريخ الإبلاغ، وتقوم سلطات التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهت إليه التحقيقات.

-تضمن أنه على الهيئة التنسيق مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخرى بالدولة للعمل على مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً للحفاظ على المال العام.

-نظم مشروع القانون ما يخص تعيين رئيس الهيئة وأعضاء مجلس إدارتها، والشروط الواجبة لتعيينهم، وكذا إمكانية تشكيل لجان استشارية من المتخصصين وأهل الخبرة في مجال الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية من مصر وخارجها مع تحديد اختصاصاتها. 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مهران: قسم التشريع "مُبصر قانونى" لإلقاء الضوء على أى قصور بالنصوص

مجلس الدولة يعيد قانون "إدارة المخلفات" لـ"الحكومة" .. "قسم التشريع " يكتشف تناقض بمشروع القانون ويشير الى شبهة عدم دستورية فى المواد ويطالب بحسن الصياغة وتعريف المصطلحات وماهى هى الوزارة المختصة

مجلس الدولة

قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية

الحوادث

مكافحة الفساد




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

بسمة بوسيل تدافع عن تامر حسنى بعد شائعات زواجه من أسيل عمران

تعرف على منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات × 8 معلومات

تعرف على منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات × 8 معلومات

القضاء الفرنسي يغرم عضوا بالسترات الصفراء 44 ألف يورو كتعويض عن تخريب طرق

القضاء الفرنسي يغرم عضوا بالسترات الصفراء 44 ألف يورو كتعويض عن تخريب طرق

فيديو.. السيسى يتفقد سير العمل بالمشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

فيديو.. السيسى يتفقد سير العمل بالمشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة