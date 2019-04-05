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أمريكا تلغى تأشيرة دخول مدعية المحكمة الجنائية الدولية

الجمعة، 05 أبريل 2019 02:11 م
أمريكا تلغى تأشيرة دخول مدعية المحكمة الجنائية الدولية قوات الجيش الأمريكى فى أفغانستان
أ ش أ
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ألغت الولايات المتحدة تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة الغانية فاتو بنسودة؛ بسبب تحقيق محتمل حول أعمال جنود أمريكيين فى أفغانستان؛ وذلك وفق ما ذكرته المحكمة الجنائية الدولية. 


وقال مكتب بنسودة- فى بيان أوردته قناة "فرانس 24" اليوم الجمعة "يمكننا أن نؤكد أن السلطات الأمريكية ألغت تأشيرة دخول المدعية إلى الولايات المتحدة"، مضيفا أن المدعية العامة ستواصل مهامها بدون خوف أو محاباة .


وأضاف أنه بموجب اتفاقية روما- المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية والتى امتنعت الولايات المتحدة عن الانضمام إليها منذ تشكيلها فى 2002- تحظى المدعية بتفويض مستقل وحيادي.


وتأتى هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان وزير الخارجية الأميركى مايك بومبيو عن وضع قيود على موظفى المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون حول موظفى الولايات المتحدة أو أى حلفاء لها.


وكانت بنسودة أعلنت فى 2017 أنها ستطلب من القضاة إذنا بفتح تحقيق حول جرائم حرب يشتبه أنها ارتكبت فى إطار النزاع الأفغاني، وخصوصا من قبل الجيش الأمريكى.


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