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الجمعة، 05 أبريل 2019 02:37 م
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فى أدنى مستوى من 5 أسابيع..

أسعار الذهب تنخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 622 جنيها للجرام

الجمعة، 05 أبريل 2019 01:19 م
أسعار الذهب تنخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 622 جنيها للجرام الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 أبريل 2019، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً فى مصر 622 جنيها للجرام فى أدنى سعر للذهب منذ قرابة 5 أسابيع، وبلغ تراجع الذهب جنيهين لكل عيار فى سوق الصاغة.
 
 
تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة، جاء نتيجة انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا من 1292 دولار إلى 1288 دولار فى تعاملات اليوم الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 24 سجل اليوم 710.75 جنيه للجرام
 
عيار 21 سجل اليوم 622 جنيها للجرام
 
عيار 18 سجل اليوم 533.25 جنيها للجرام 
 
الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 4976 جنيها
 
أوقية الذهب 1288 دولار 
 
يقدم "اليوم السابع" خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
 

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