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الجمعة، 05 أبريل 2019 02:37 م
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أسعار الخضار اليوم الجمعة 5-4-2019 بسوق العبور

الجمعة، 05 أبريل 2019 02:16 م
أسعار الخضار اليوم الجمعة 5-4-2019 بسوق العبور خضروات
كتب هانى الحوتى
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استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 5-4-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى. 
 
وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 5.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 5 – 5.5 جنيهات، وبلغ الخيار الصوب من 6 – 8 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 2.5 – 4.5 جنيها، ووصل سعر البطاطس ما بين 4.5- 6 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 4.25 – 6.25 جنيه للكيلو.
 
وسجلت أسعار الكوسة ما بين 3 – 5.5 جنيها للكيلو، والفاصوليا ما بين 7 - 13 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 5 إلى 6.5 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 6 – 8 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من  6 - 8 جنيهات.
 

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