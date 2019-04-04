video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 01:01 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

24 أبريل محاكمة 47 متهما فى قضية اقتحام قسم التبين

الخميس، 04 أبريل 2019 12:15 م
24 أبريل محاكمة 47 متهما فى قضية اقتحام قسم التبين المستشار محمد السعيد الشربينى-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق
حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار رضا شوكت جلسة 24 أبريل المقبل لنظر محاكمة 47 متهمًا فى قضية "اقتحام قسم التبين"، وذلك أمام الدائرة 30 برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، فى معهد أمناء الشرطة بطرة.
 
 
وكانت محكمة النقض قد ألغت فى 5 يوليو 2018، أحكام السجن على 47 متهمًا فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
 
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، (أول درجة) قضت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 متهمًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهمًا، والمشدد 7 سنوات لـ11 متهمًا، وإلزام المحكوم عليهم قيمة 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا قيمة التلفيات التى أحدثوها، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.
 
 
وأسندت النيابة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"جنايات القاهرة" تستشعر الحرج وتحيل قضية "سفاح الجمالية"لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة اخرى

إحالة محاكمة ربة منزل وعشيقها بتهمة قتل الزوج لمحكمة الاستئناف

محكمة استئناف القاهرة

المستشار رضا شوكت

اقتحام قسم التبين

معهد أمناء الشرطة

طرة

اخبار المحاكم اليوم

أخبار الحوادث




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة