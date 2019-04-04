محافظ الوادى الجديد يفتتح أبارًا تعمل بالطاقة الشمسية فى الفرافرة بـ10.2 مليون جنيه

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، في مستهل جولته التفقدية لمركز الفرافرة بئر ري يعمل بالطاقة الشمسية بتكلفة 3.2 مليون جنية، كنموذج من عدد 3 ابار استعواضية لاهالي قرية دنديس والحطية، تم تنفيذهم ضمن الخطة المالية لادارة المياة الجوفية 2018/2019 بتكلفة اجمالية 10.2 مليون جنية، حيث أن البئر الواحد يستهدف زراعة 150فدان .

وأشاد الزملوط بالمشروع، الذي يأتي تنفيذة لتفعيل خطة الدولة للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في كافة الاغراض، باعتبارها طاقة نظيفة وموفرة للطاقة، وكذلك لخزان المياه الجوفي بالمحافظة.

الجدير بالذكر أن الوادي الجديد تتميز بأكبر سطوع شمسي طوال العام، والذي يعد مقوم طبيعي للتوسع في مثل هذة المشروعات.