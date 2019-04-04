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فاو: أسعار الغذاء العالمية تستقر فى مارس

الخميس، 04 أبريل 2019 11:27 ص
فاو: أسعار الغذاء العالمية تستقر فى مارس الفاو
روما (رويترز)
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قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية استقرت بوجه عام فى مارس آذار حيث عوضت قفزة فى أسعار منتجات الألبان تراجعا فى أسعار الحبوب والزيوت النباتية والسكر.

وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، والذى يقيس التغيرات الشهرية على سلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 167.0 نقطة الشهر الماضى انخفاضا من 166.8 نقطة فى فبراير شباط.

ومازال المؤشر أقل بنسبة 3.6 بالمئة عن مستواه قبل عام.

وقفز مؤشر الفاو لأسعار الألبان 6.2 بالمئة عن مستوى فبراير شباط، مدعوما بالطلب القوى على واردات الزبد والحليب كامل الدسم والأجبان. وارتفع مؤشر أسعار اللحوم 0.4 بالمئة عن الشهر السابق.

فى المقابل انخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 4.4 بالمائة عن الشهر السابق. ويرجع ذلك لأسباب منها طلب محدود على زيت النخيل.

وانخفض مؤشر المنظمة لأسعار السكر 2.1 بالمئة وتراجع مؤشرها لأسعار الحبوب 2.2 بالمئة فى فبراير .

 

ورفعت منظمة الأغذية والزراعة أحدث تقديراتها لإنتاج الحبوب فى 2018 إلى 2.655 مليار طن، مقارنة مع 2.609 مليار طن فى توقعتها قبل شهر. ويظل الرقم منخفضا بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي.

 

وقالت المنظمة فى بيان "رفعت الفاو تقديراتها الجديدة بشأن مخزونات الحبوب العالمية من محصول الأعوام المنتهية فى 2019 بنسبة 11 بالمئة تقريبا إلى 849 مليون طن وهو ما يرجع بدرجة كبيرة إلى حيازات كبيرة فى الصين".

 

وأصدرت المنظمة أول توقعاتها لإنتاج القمح العالمى فى 2019، مقدرة استقراره عند 757 مليون طن، بما يزيد أربعة بالمئة على مستوى 2018 لكنه يقل عن المستوى القياسى المرتفع المسجل فى 2017.

 


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