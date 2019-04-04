شركات ليبية تدعو شعبة إلحاق العمالة لبحث إعادة توريد العمال وإعادة الإعمار

كتب إسلام سعيد

كشف حمدى إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية، أن شعبة إلحاق العمالة تلقت دعوة من شركات ليبية فى منطقة بنى غازى خلال الفترة الماضية وذلك لتنظيم زيارة لوفد يضم 7 أشخاص من الشعبة لبحث عودة توريد العمالة للسوق وبحث مساهمة الشركات المصرية في عملية إعادة إعمار ليبيا.

وأضاف رئيس شعبة العمالة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركات الحاق العمالة سيكون دورها لاحق بعد التوافق حول ملف إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن توريد العمالة إلى ليبيا بشكل رسمى شبه متوقف بسبب الأحداث الأمنية هناك، لافتاً إلى أنه ينتظر موافقة الجهات المعنية في مصر للسماح بالسفر إلى ليبيا.

وكانت شركات إلحاق العمالة فى الخارج أعلنت مطلع العام الجاري سعيها لفتح أسواق جديدة أمام الأيدى المصرية العاملة ومنها الأسواق الآسيوية ولأول مرة التوجه نحو السوق الأفريقى.

وقال إمام إن الشعبة شكلت لجنة لدراسة أوضاع الأسواق الجديدة المقرر إيفاد العمالة لها، تعويضا عن الأسواق التى خفضت الطلب على العمالة بصفة عامة ومنها أسواق دول الخليج.

وأكد أن التراجع فى استقبال العمالة المصرية فى دول الخليج ودول عربية أخرى نتيجة الظروف السياسية والأمنية فيها دفعنا للبحث عن الأسواق الجديدة، مشيرا إلى أن الفترة القادمة سنتوجه نحو السوق الأفريقى والآسيوى.

وأشار إلى أنه سيجرى التنسيق مع شركات أجنبية فى عدة دول من أجل بدء توريد عمالة لبلدان جديدة لتكون عوضا عن دول الخليج والتى خفضت استقبال العمالة بصفة عامة وليس المصرية فقط نتيجة الأوضاع الاقتصادية هناك ومنها التراجع الكبير فى سعر النفط.