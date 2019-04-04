زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال شرق الهند

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أعلن مسؤولون هنديون، اليوم الخميس، أن زلزالًا بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب عدة ولايات بشمال شرق البلاد، فيما لم ترد تقارير فورية تفيد بوقوع خسائر مادية أو بشرية.

وذكرت قناة "إن دى تى في" الهندية أن السكان شعروا بالزلزال فى أجزاء بولايتى "آسام" و"ميغالايا" ومناطق مجاورة أخرى وكان مركزه بمنطقة سيناباتى فى ولاية "مانيبور".



يشار إلى أن ولايات آسام ووميغالايا وميزورام وترايبورا وناجالاند وأروناتشال براديش ومانيبور الواقعة بشمال شرق البلاد يصنفها علماء الجيولوجيا كسادس أكبر حزام معرض للزلازل فى العالم.