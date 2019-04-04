video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 02:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال شرق الهند

الخميس، 04 أبريل 2019 12:28 م
زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال شرق الهند ريختر
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن مسؤولون هنديون، اليوم الخميس، أن زلزالًا بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب عدة ولايات بشمال شرق البلاد، فيما لم ترد تقارير فورية تفيد بوقوع خسائر مادية أو بشرية.

وذكرت قناة "إن دى تى في" الهندية أن السكان شعروا بالزلزال فى أجزاء بولايتى "آسام" و"ميغالايا" ومناطق مجاورة أخرى وكان مركزه بمنطقة سيناباتى فى ولاية "مانيبور".


يشار إلى أن ولايات آسام ووميغالايا وميزورام وترايبورا وناجالاند وأروناتشال براديش ومانيبور الواقعة بشمال شرق البلاد يصنفها علماء الجيولوجيا كسادس أكبر حزام معرض للزلازل فى العالم.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب تايوان دون أنباء عن سقوط ضحايا

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب جزر أليوتيان جنوب غرب ألاسكا الأمريكية

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب تايوان

ريختر

زلزال

الهند

أخبار الهند




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة