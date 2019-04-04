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الخميس، 04 أبريل 2019 12:34 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وليس خطأ فى التوصيل..

تاون جاس: انهيار عقار الزاوية الحمراء وقع جراء العبث بماسورة الغاز الطبيعى

الخميس، 04 أبريل 2019 12:04 م
تاون جاس: انهيار عقار الزاوية الحمراء وقع جراء العبث بماسورة الغاز الطبيعى انهيار منزل فى انفجار ماسورة غاز بالزاوية الحمراء
مروة الغول
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ناشد المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس إدارة شركة تاون جاس كافة المواطنين بضرورة الاستعانة بالفنيين عند إجراء أي تعديلات في توصيلات الغاز الطبيعى بالمنازل وذلك حفاظاً على الأرواح والمنشآت.
 
وأعلنت شركة تاون جاس، اليوم، أن الانهيار الذي وقع بعقار الزاوية الحمراء بمدينة القاهرة جراء العبث بماسورة الغاز الطبيعى لم ينتج عن خطأ في التوصيل ولا في فنيات العمل.
 
وأكد المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس الإدارة، أن الانهيار وقع بسبب عبث العميل فى توصيلات الغاز بدون الرجوع للمختصين، علماً بأن العقار تم توصيله منذ عام 1998 ولم يتم الإبلاغ عن أى إصلاحات إلا عام 2005.
 
وأشار بهنس إلى أن شركات الغاز الطبيعى وليس تاون جاس وحدها تلتزم بكافة معايير الأمن والسلامة في أعمال الغاز الطبيعي، وأن عبث بعض المواطنين بالغاز أصبح مشكلة تؤرقنا جميعاً.
 
 
تاون جاس 2
تاون جاس 2
تاون جاس 3
تاون جاس 3

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