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بمدينة العبور ..

بدء تسليم قطع أراضى المرحلتين الخامسة والخامسة التكميلية بـ"بيت الوطن" فى إبريل

الخميس، 04 أبريل 2019 10:49 ص
بدء تسليم قطع أراضى المرحلتين الخامسة والخامسة التكميلية بـ"بيت الوطن" فى إبريل رئيس الوزراء يتفقد اراضى مشروع بيت الوطن - ارشيفية
كتب أحمد حسن
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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى المُخصصة بالمرحلتين الخامسة، والخامسة التكميلية، بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، بمنطقة الجولف سيتى بالحى السابع، بمدينة العبور، وذلك ابتداءً من يوم الأحد الموافق 14/4/2019، وحتى يوم الأربعاء الموافق 17/4/2019.
 
وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور إنه سيتم تسليم القطع من 1 : 15، يوم الأحد 14/4/2019، والقطع من 16 : 30، يوم الاثنين 15/4/2019، والقطع من 31 : 45، يوم الثلاثاء 16/4/2019، والقطع من 46 : 66، يوم الأربعاء 17/4/2019، وتم تخصيص يومى الأحد 5/5/2019، والاثنين 6/5/2019، لمن تخلف عن الاستلام.
 
 

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