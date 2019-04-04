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المخابرات الألمانية تحذر من نادى كرة قدم أسسه حزب دينى متطرف

الخميس، 04 أبريل 2019 11:24 م
المخابرات الألمانية تحذر من نادى كرة قدم أسسه حزب دينى متطرف الشرطه الالمانيه
كتب : أحمد علوى
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حذرت هيئة حماية الدستور( المخابرات الداخلية) فى ولاية هامبورج الالمانية، من نادى لهواة كرة القدم أسسه أعضاء فى "حزب التحرير الإسلامى" المحظور فى ألمانيا منذ أكثر من عقد، وذلك وفق موقع بلجيكا 24.

وحسب الاستخبارات الألمانية، فإن النادى يحمل اسم "عادل"، وهو فى حى فيلهلمسبورج، وتأسس عام 2016 من قبل منظمة "حزب التحرير" المحظورة.

وذكرت الهيئة أن المتطرفين، الذين لديهم توجهات للعنف، يتبعون استراتيجية التأثير على الجالية المسلمة فى فيلهلمسبورغ واستمالتهم إليهم، ويصنف النادى فى الدرجة b1 المحلى.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، يناهض الحزب، الذى تأسس عام 1953 فى القدس، الأفكار الداعمة للتفاهم بين الشعوب وتؤيد استخدام العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية.

ووفقا لبيانات الوزارة، ينشر الحزب دعاية تحريضية معادية للسامية ويطالب بقتل اليهود، وأكدت المحكمة الدستورية العليا فى ألمانيا قرار الحظر عام 2006، وكذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2012.

ويبلغ عدد أنصار الحزب فى هامبورج، وفقا لبيانات هيئة حماية الدستور، 220 فردا منحدرين من أصول أفغانية أو تركية أو يحملون الجنسية الألمانية، ولم يتضح بعد كيف سيُجرى التعامل مع النادى.

 


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