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السيسي يوافق على اتفاقية مساهمة صندوق الإنماء لتطوير شبكة نقل الكهرباء

الخميس، 04 أبريل 2019 09:07 ص
السيسي يوافق على اتفاقية مساهمة صندوق الإنماء لتطوير شبكة نقل الكهرباء الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالي
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وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء بمبلغ 60 مليون دينار كويتى والموقعة فى واشنطن بتاريخ 2018/4/22.

كما وافق رئيس الجمهورية علي تخصيص قطعتا أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية برج العرب بمحافظة الإسكندرية لصالح القوات المسلحة.

 

وتضمنت قرارات رئيس الجمهورية التى نشرت فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس، موافقة رئيس الجمهورية على منح وسام الكمال من الطبقة الثانية لبعض من السيدات. 

 

 


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