الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار والأنظار على محادثات أمريكا والصين

رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع اقتراب الدولار من أدنى مستوياته فى أسبوع الذى سجله الجلسة السابقة، بينما يتطلع المستثمرون لإحراز تقدم فى مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية.

وفى الساعة 0756 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفورى للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1292.16 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1296.80 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثى كبير محللى السوق فى اس.ام.سى ماركتس "أحد القضايا الرئيسية سيكون مفاوضات التجارة الصينية الأمريكية، هناك تفاؤل كبير يدور حول فكرة أننا سنرى حلا سلميا واتفاقا من نوع ما فى وقت قريب حقا."

ويقبع مؤشر الدولار قرب أدنى مستوياته فى أسبوع الذى سجله الجلسة السابقة بعد بيانات أظهرت تدنى نشاط قطاع الخدمات الأمريكى إلى أدنى مستوياته فى أكثر من 19 شهرا فى مارس ونمو وظائف القطاع الخاص دون المتوقع.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 0.7% فى المعاملات الفورية إلى 880.76 دولار للأوقية، بعد أن بلغ فى وقت سابق أعلى مستوياته منذ منتصف يونيو عند 883.49 دولار للأوقية.

كان المعدن قفز 3.4% فى الجلسة السابقة، وهى أكبر زيادة فى أكثر من عامين.

وصعد البلاديوم 0.5% إلى 1412.30 دولار بينما استقرت الفضة دون تغير عند 15.13 دولار.