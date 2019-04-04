ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع وسط تحسن السيولة

كتب هانى الحوتى

أنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 830.253 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 149 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 19.6 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.89% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.6%، والعرب على 4.51% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.80% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.19%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 298.9 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 238.6 مليون جنيه، 19.6 مليون جنيه، 679 ألف جنيه، 43.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 15247 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 2416 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 19256 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 678 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1730 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 477 نقطة.

وارتفعت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 70 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.