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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الخميس، 04 أبريل 2019 10:12 ص
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بورصة السعودية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% رابحا عدد 16.50 نقطة ليصل إلى مستوى 9001.98 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية - نمو بنسبة 0.19% رابحا عدد 6.97 نقطة ليصل إلى مستوى 3617.55 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 26.1 مليون سهم بقيمة 655 مليون ريال، وارتفعت أسهم 87 شركة، فيما تراجعت 66 شركة. 
 
وارتفع 14 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.60%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.56%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 0.49%، تلاه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.42%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.36%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.31%.

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