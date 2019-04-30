500 ألف جنيه وراء خطف شقيقين بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهمين بخطف شقيقين بسبب خلافات مالية بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا يفيد تعرض شقيقين للخطف على يد مجهولين، وبإجراء التحريات تبين للمقدم إكرامى البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر أن أحد المجني عليهما تعرف منذ بضعة أيام على إحدى الفتيات من خلال موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) وتقابل وشقيقه معها بمقهى بالحى السابع بدائرة القسم، حيث اتفقت معهما على حضور حفل عُرس خاص بأحد معارفها واستقلوا سيارة ملاكى قامت بطلبها من إحدى شركات نقل الركاب.

وأثناء سيرهم فوجئوا بسيارة (ملاكى الفيوم) ترجل منها أربعة أشخاص يحملون أسلحة بيضاء وقاموا بإنزال السائق والفتاة من السيارة واستقلوها صحبتهما وقام أحدهم بقيادتها وسلكوا طريق وصلة دهشور الجنوبية باتجاه طريق الفيوم، إلا أن السيارة تعطلت وترجل منها الجناة لفحصها وأثناء ذلك غافلهم أحد المجني عليهما وفر هارباً تاركاً هاتفه المحمول، فى حين بقى بصحبتهم شقيقه، وتلقى اتصال هاتفى من رقم الهاتف الخاص بالفتاة أبلغه خلاله مجهول باحتجازه لشقيقه لسابقة قيام والدهما بالنصب عليه وطلب منه دفع مبلغ مالى 500 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وهم ربة منزل، و7 أشخاص، وبصحبتهم المجني عليه، واعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بين والد أحد المتهمين ووالد المجني عليهما، على مبلغ 500 ألف جنيه، خاصة بتسفير عمالة للخارج وأنه استعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه، وأرشدوا عن السيارتين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.