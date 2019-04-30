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25 رجل أعمال يسافرون إلى بيروت لبحث الاستثمار وحركة التجارة.. الأربعاء

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 03:00 ص
25 رجل أعمال يسافرون إلى بيروت لبحث الاستثمار وحركة التجارة.. الأربعاء أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية،
كتب إسلام سعيد
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كشف أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، عن توجه وفد رجال أعمال مصرى يضم 25 شخصا إلى بيروت يوم الاربعاء المقبل، لبحث فرص الاستثمار المشترك وزيادة حركة التجارة بين البلدين.

وأضاف الوكيل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه الزيارة تتزامن مع انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية - اللبنانية، التى تعقد 3 مايو المقبل ببيروت، ويترأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وسعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى لاستعراض المستجدات فى العلاقات الثنائية، وتوقيع بعض الاتفاقات بين البلدين.

وأوضح أحمد الوكيل، أن مصر ستكون ضيفة شرف منتدى الاقتصاد العربى والذى تنظمه منظمة الاقتصاد والأعمال.

ومن المقرر أن يشارك فى المنتدى 400 شخصية عربية وأجنبية من 15 دولة ممثلين للاتحادات والغرف العربية والأجنبية المشتركة، واتحاد الغرف العربية، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وائتمان الصادرات والصندوق السعودى للتنمية ورئيس اتحاد مصارف الكويت.

ويتضمن المنتدى عدة قضايا ومناقشات ذات الصلة بأوضاع اقتصاديات البلدان العربية، ومن أبرزها، عرض تقرير صندوق النقد الدولى عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودور المصارف وأسواق رأس المال فى دعم الاستثمار والنمو، وتعزيز تنافسية البلدان العربية لاستقطاب الاستثمار، مناخ وفرص الأعمال والاستثمار فى البلدان العربى.


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