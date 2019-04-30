‎محمية وادى الريان تستقبل 20 ألف زائر فى شم النسيم

كتبت آية دعبس

‎قالت وزارة البيئة، إن محمية وادى الريان بمحافظة الفيوم، استقبلت خلال الاحتفالات بأعياد الربيع، وشم النسيم 20000 زائر من مراحل عمرية مختلفة، وهو ما يعكس التأثير الإيجابى لبرامج وزارة البيئة فى الترويج للمحميات الطبيعية وزيادة أعداد زائريها لما تشهده من اعمال التطوير والصيانة المستمرة.

‎وأضافت فى بيان: تعود تلك الزيادة فى أعداد الزائرين لما شهدته محمية وادى الريان خلال الفترة الماضية من تطوير، لمناطق الجذب السياحى ضمن خطة وزارة البيئة، للتطوير المستدام للمحميات الطبيعية للحفاظ عليها للأجيال القادمة واستغلالها دون إهدار مواردها، تحقيقاً لمبدأ التنمية المستدامة بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى.

‎وتتميز محمية وادى الريان ببيئتها الصحراوية المتكاملة بما فيها من كثبان رملية وعيون طبيعية وحياة نباتية مختلفة وحيوانات برية متنوعة وحفريات بحرية هامة ومتنوعة كما تتضمن المحمية عدد من مناطق الجذب السياحى المتنوعة ومنها منطقة الشلالات، التى تعتبر من أهم مناطق الأنشطة السياحية والترفيهية بالمحمية كما أنها منطقة غنية بالأسماك والكائنات البحرية بالاضافة إلى منطقة عيون الريان و التى تقع في الجنوب الغربي من محمية وادي الريان وتتكون من كثبان رملية كثيفة متحركة ويوجد بها أربعة عيون طبيعية كبريتية و تتميز بوجود مجموعات من النباتات تحتوى على 16 نوعاً من النباتات الصحراوية وحوالي 15 نوعاً من الحيوانات البرية أهمها الغزال المصرى والفنك وثعلب الرمال والثعلب الأحمر وما يزيد على 100 نوعاً من الطيور المهاجرة والمقيمة.