video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 08:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل "صحة الإسكندرية" يتفقد مستشفى الحميات للوقوف على مستوى الخدمة

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 06:39 م
وكيل "صحة الإسكندرية" يتفقد مستشفى الحميات للوقوف على مستوى الخدمة جانب من الجولة
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
زار الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، مستشفى الحميات، اليوم الثلاثاء، حيث تفقد أقسام المستشفى المختلفة للوقوف على مستوى الخدمة والتأكد من جودة الرعاية المقدمة للمرضى.
 
وقالت الدكتورة  أمل البرنس، مديرة المستشفى، إن وكيل الوزارة تفقد فسم الرعاية المركزة للأطفال، والذى يسع 8 أسرة، كما زار العيادات الخارجية التى يتردد عليها من 700 إلى 1000 مريض يوميًا، ويتم التعامل معهم بنظام النداء اآولى مما يقلل التزاحم رغم كثرة عدد المترددين، كما تفقد أقسام المعامل وأوصى بعمل بروتوكولات بين المستشفى والمنشآت الصحية والتأمين الصحى لاستغلال خدمات المعمل على الوجه الأمثل.
 
كما زار وكيل وزارة الصحة قسم المناظير والذى يضم 12 منظارًا ويقدم خدمات متعددة مثل منظار المعدة والقولون والقنوات المرارية، وأوصى بنقل خدمات الجهاز الهضمى إلى مبنى الملاحظات بعد ترميمه.
 
رافق وكيل وزارة الصحة فى الزيارة الدكتورة فيروز سلطان، مدير عام الشئون الوقائية، والدكتورة  سالى عبد الرؤوف،  مديرة إدارة المستشفيات، والدكتورة مها النجار مديرة إدارة الحميات بالمديرية .
 
على جانب آخر، ترأس وكيل الوزارة اجتماع الأسبوع العالمى للتطعيمات بقاعة المحاضرات بمستشفى الحميات بحضور مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية ومديرو عموم المناطق الطبية ومديرو الإدارات الفنية بالمديرية، وناقش الاجتماع ما تم تحقيقه فى مجال التطعيمات عام 2018 من حيث نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية وأعداد المتطعمين من المسافرين للخارج والحجاج وتطعيمات المدارس والبرامج الالكترونية التى تم البدء فى العمل بها خلال عامى 2018 و 2019.
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسكندرية يوجه بتطوير المنطقة المحيطة بإستاد الاسكندرية

إخلاء سبيل حمو بيكا على حكم حبسه شهرين لحين الفصل فى الطعن

اخبار الاسكندرية

صحة الاسكندرية

مستشفى الحميات

اخبار مصر




لا تفوتك
#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة