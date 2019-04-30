وكيل "صحة الإسكندرية" يتفقد مستشفى الحميات للوقوف على مستوى الخدمة

الإسكندرية جاكلين منير

زار الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، مستشفى الحميات، اليوم الثلاثاء، حيث تفقد أقسام المستشفى المختلفة للوقوف على مستوى الخدمة والتأكد من جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

وقالت الدكتورة أمل البرنس، مديرة المستشفى، إن وكيل الوزارة تفقد فسم الرعاية المركزة للأطفال، والذى يسع 8 أسرة، كما زار العيادات الخارجية التى يتردد عليها من 700 إلى 1000 مريض يوميًا، ويتم التعامل معهم بنظام النداء اآولى مما يقلل التزاحم رغم كثرة عدد المترددين، كما تفقد أقسام المعامل وأوصى بعمل بروتوكولات بين المستشفى والمنشآت الصحية والتأمين الصحى لاستغلال خدمات المعمل على الوجه الأمثل.

كما زار وكيل وزارة الصحة قسم المناظير والذى يضم 12 منظارًا ويقدم خدمات متعددة مثل منظار المعدة والقولون والقنوات المرارية، وأوصى بنقل خدمات الجهاز الهضمى إلى مبنى الملاحظات بعد ترميمه.

رافق وكيل وزارة الصحة فى الزيارة الدكتورة فيروز سلطان، مدير عام الشئون الوقائية، والدكتورة سالى عبد الرؤوف، مديرة إدارة المستشفيات، والدكتورة مها النجار مديرة إدارة الحميات بالمديرية .

على جانب آخر، ترأس وكيل الوزارة اجتماع الأسبوع العالمى للتطعيمات بقاعة المحاضرات بمستشفى الحميات بحضور مدير عام الرعاية الأساسية والشئون الوقائية ومديرو عموم المناطق الطبية ومديرو الإدارات الفنية بالمديرية، وناقش الاجتماع ما تم تحقيقه فى مجال التطعيمات عام 2018 من حيث نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية وأعداد المتطعمين من المسافرين للخارج والحجاج وتطعيمات المدارس والبرامج الالكترونية التى تم البدء فى العمل بها خلال عامى 2018 و 2019.