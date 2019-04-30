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وزير القوى العاملة: وفرنا 327 ألف فرصة عمل من أول مايو 2018 حتى الآن

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 01:48 م
وزير القوى العاملة: وفرنا 327 ألف فرصة عمل من أول مايو 2018 حتى الآن محمد سعفان - وزير القوى العاملة
كتب سمير حسنى – محمد شرقاوى
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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة انطلقت بدورها لتوفير فرص عمل فى الداخل والخارج، مضيفا أنه من أول مايو 2018 وحتى أول أبريل 2019، تم شغل 327 ألف فرصة عمل للمواطين داخل مصر ومنهم 3980 من ذوى القدرات الخاصة، كما تم توفير حياة أمانه لهم، كما تم عقد 8 ملتقيات توظيف حققت 85 ألف فرصة عمل.

 

وأضاف سعفان، خلال كلمته فى حفل عيد العمال المقام بالإسكندرية، أن الوزارة أجرت عدد من الجولات الميدانية فى الصعيد وعدد من المحافظات، تم خلالها توزيع عقود عمل على ذوى القدرات الخاصة وشهادات أمان على العمالة غير منتظمة، مضيفا أنه تم شغل  368 ألف فى 16 دولة عربية وأجنبية، مؤكدا أنه فى إطار حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها أولا بأول، نجحت الوزارة فى تحصيل ما قيمته 168 مليون، مستحقات للعمالة المصرية، فى 9 دول عربية، وعن حل 6396 شكوى.

 

وأوضح أنه تم تدرب الشباب لمواكبة سوق العمل وتدريب الشباب داخليا وخارجيا، اطلق عاما 2019 عاما للتدريب،  ووجود آلية جديدة تواكب مع عصر التكنولوجى، ومنح جديد "كنظام للتأهيل من اجل التشغيل" وإعادة هيكلة كاملة لمراكز الوزارة بالتعاون، مع القوات المسلحة، فى 38 مركزا ثابتا، و13 وحدة متنقلة، للوصول إلى متدرب ذو كفاءة عالية.


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