وزير الإعلام اليمنى: الميليشيا الحوثية مستمرة فى تجنيد الأطفال (وثيقة)

إيمان حنا

دعا وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى، المجتمع الدولى لاتخاذ موقف حاسم تجاه ما تقوم به المليشيا الحوثية الإيرانية من تدمير للعملية التعليمية وعمليات تجنيد لآلاف الأطفال وتعبئت أذهانهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة، مؤكدا أنها مستمرة فى تجنيد الأطفال وهذا لن يدفع ثمنه فى المستقبل القريب اليمن فقط بل ستمتد بآثارها الكارثية لتهدد الأمن والسلم فى العالم أجمع.

وأشار الأريانى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "تويتر"، إلى المذكرة الموجهة من أحد قيادات المليشيا الحوثية الإيرانية فى جبهة صرواح لأحد مديرين المدارس دليل جديد يؤكد استمرار المليشيا فى عمليات تجنيد الأطفال ونقلهم من مقاعد الدراسة لجبهات القتال، بشكل منظم، وبتنسيق بين الجناح العسكرى ومديرين تلك المدارس الواقعة فى مناطق سيطرتها.





أضاف أن هذا التدمير الممنهج للعملية التعليمية والنزيف المتواصل لأطفال اليمن وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة مازال مستمرا ليكونوا وقودا لحروب عبثيه خدمة لمشاريع الفوضى التى تديرها طهران فى ظل صمت مستغرب وغير مبرر من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بما فيها العاملة فى مناطق سيطرة المليشيا.