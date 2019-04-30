وزير إعلام فنزويلا: حكومة الرئيس مادورو تواجه محاولة انقلاب

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صرح وزير الإعلام الفنزويلى ، جورجى رودريجيز ، اليوم /الثلاثاء / بأن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو ، تواجه محاولة انقلاب "صغيرة " يقودها من أسماهم بـ" خونة عسكريون " يدعمهم معارضون يمينيون .

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية ، أن السلطات أطلقت الغاز المسيل للدموع على طريق سريع بالقرب من قاعدة "كارلوتا" الجوية بالعاصمة (كاراكاس ) والتي تم فيها تسجيل شريط "فيديو" يظهر فيه زعيم المعارضة خوان جوايدو ، محاطا بمجموعة من الجنود ويرافقه الناشط السياسي ، ليوبولدو لوبيز.

يشار إلى أن لوبيز ، كان رهن الإقامة الجبرية لقيادته حملة معادية للحكومة عام 2014.