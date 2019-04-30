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وزيرة السياحة تغادر مطار القاهرة للمشاركة فى منتدى عالمى بسويسرا

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 11:31 ص
وزيرة السياحة تغادر مطار القاهرة للمشاركة فى منتدى عالمى بسويسرا الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتب هانى عثمان
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غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، متوجهة إلى سويسرا للمشاركة في فعاليات منتدى السياحة العالمى "World Tourism Forum"  الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 3 مايو القادم في مدينة لوزيرن السويسرية تحت عنوان "رأس المال البشري في عصر الابتكار الخلاق".

ومن المنتظر أن يحضر المنتدى ما يزيد على 500 مشارك من وزراء وكبار رجال صناعة السياحة والمستثمرين، وصناع القرار والسياسات حول العالم، وبعض الأساتذة الأكاديميين، وعدد من رواد الأعمال والشركات الناشئة من الشباب.

 

 
 

 

 


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وزيره السياحه

مطار القاهره

رانيا المشاط

سويسرا




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