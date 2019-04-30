وزيرة التخطيط: منظومة المتابعة المميكنة ستحدث نقلة فى كفاءة الإنفاق الحكومى وتوزيع الاستثمارات

كتبت هبة حسام

احتفلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بإطلاق خطتها الاستراتيجية (2019/2022)، لدعم تنفيذ برامج ومشروعات الوزارة، بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وكل العاملين بالوزارة في كل المستويات الوظيفية.

استهلت هالة السعيد كلمتها التى ألقتها بهذه المناسبة، بشكر كل من ساهم فى إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة، حيث شارك فى تنفيذها عدد 75 كادر من الكوادر الفنية المتخصصة العاملة ببرامج ومشروعات الوزارة، وأشارت إلى أن إعداد الاستراتيجية استغرق حوالى 1500 ساعة عمل، كما تطلب إعدادها ومراجعتها تنظيم 40 ورشة عمل.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة بذلت جهدًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى الإنتهاء من إنشاء منظومة المتابعة المميكنة التى تتابع خطة الدولة وبرنامج عمل الحكومة بشكل عام ، وهى تعد أول منظومة مميكنة تتم على مستوى الدولة المصرية، وستحدث طفرة في كفاءة الإنفاق، كما أشارت سيادتها إلى أن الوزارة مسئولة عن الاستثمارات العامة للدولة، ومنظومة المتابعة المميكنة ستساعد في دقة عملية القياس في توزيع هذه الاستثمارات.

وأضافت السعيد، أنه في ضوء مسئولية الوزارة عن رفع كفاءة الجهاز الادري للدولة، فقد تم إنشاء ست وحدات جديدة بالهيكل التنظيمى للوزارات، وهذه الوحدات هي الموارد البشرية، التخطيط الاستراتيجى، التقييم والمتابعة ، الرقابة الداخلية والتدقيق، الدعم التشريعي، التحول الرقمي، وتهدف هذه الوحدات إلى تغيير المفاهيم والثقافة داخل الجهاز الادارى للدولة، ويتم ذلك من خلال التدريب المكثف للعاملين، ووجود دليل عمل واضح تفصيلي يتحول إلى هيكل تنظيمي داخل المؤسسة، لذلك ستقوم الوزارة خلال الفترة القادمة بإعداد برامج تدريب مكثفة لكافة العاملين بالجهاز الاداري للدولة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، والمعهد القومي للادارة، والجامعات المصرية المحلية والدولية والجامعات في الخارج أيضا.

وأكدت السعيد على أن الاستثمار في البشر هو أغلى أنواع الاستثمار، فالتطوير في منظومة العمل والهياكل التنظيمية لن يجنى ثماره إلا بالاستثمار في البشر، وهو ما يضمن الاستدامة في عملية التطوير، لذلك تتعاون الوزارة فى مجال التدريب مع أفضل المؤسسات المحلية والدولية والعالمية سواء كانت مؤسسات أكاديمية أو تدريبية ، وسيتم الإعلان عن مجموعة من البرامج التدريبية خلال أسبوعين.

وأكدت أيضا على أن خطة أي مؤسسة يجب أن تتم بطريقة تشاركية ، ولابد أن يكون لكل عامل بالمؤسسة دور في إعداد هذه الخطة، ويكون مسئول عن تحقيق هدف معين داخل المؤسسة.

كما أعلنت الوزيرة، أن الوزارة ستصدر منظومة تقييم الأداء الجديدة، بقرار من وزير التخطيط لتقييم أداء العاملين بالدولة، بشكل علمي طبقًا لقانون الخدمة المدنية، وتهدف هذه المنظومة إلى تحفييز العاملين على رفع كفاءة الأداء، وسيتم تدريب العاملين على تنفيذها، كما بدأت الوزارة أيضا في تنفيذ منظومة موازنة البرامج والأداء على مستوى الوزارات وبما يضمن كفاءة تخصيص الموارد.

وأوضح السيد خالد مصطفى رئيس وحدة التخطيط الاستراتيجي بوزارة التخطيط أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تم إعدادها بتكاتف وتضافر جهود مجموعة من أفضل العاملين بالبرامج والمشروعات بالوزارة، وذلك إيمانًا منهم برؤية وزارتهم في تكوين جهاز اداري حكومي كفء وفعال يتسم بالحوكمة، يقدم خدمات ذات جودة عالية، يخضع للمسائلة، يعلي من رضاء المواطن، ويساهم بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، حيث يعتبر الجهاز الإداري للدولة العمود الفقري لعملية التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من الأعمال الرئيسة تتمثل في تطوير منظومة التخطيط القومي، تطوير منظومة المتابعة، إدارة الاستثمارات العامة، تحديث البنية المعلوماتية، التطوير المؤسسي وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري، تطوير الخدمات الحكومية، تطوير آليات الشراكة.

وأضاف خالد مصطفى، أن الخطة الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق ثلاث قيم مضافة، الأولى تعزيز التنمية المستدامة، والثانية تعظيم كفاءة الاستثمارات العامة والتخطيط القومي، والثالثة هي الوصول إلى جهاز إداري متميز مرن يحقق رضا المواطن، وتعتمد الاستراتيجية في تنفيذها على مبدأ التشاركية بين الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وكذلك المؤسسات الدولية، وذلك باستخدام عدة قنوات للتفاعل مثل الموقع الالكتروني، تبادل المعلومات الكترونيا، تنظيم الفعاليات والمنتديات، المؤتمرات الصحفية.

وأكد على أن الاستراتيجية حددت شرائح المستفيدين من تنفيذها وتبدأ بالمواطن في المقام الأول ثم الجهاز الإداري والقطاع الخاص والجهات الحكومية، ومن المقرر البدء في تنفيذها اعتبارا من أول يوليو 2019.

جدير بالذكر أن إطلاق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خطتها الاستراتيجية (2019/2022) جاء متزامنا مع إطلاقها أيضا للحوار المجتمعي لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030