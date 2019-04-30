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وزارة الخارجية الأمريكية : نتبين من صحة فيديو البغدادي والمعركة ضد داعش لم تنته

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 01:05 ص
وزارة الخارجية الأمريكية : نتبين من صحة فيديو البغدادي والمعركة ضد داعش لم تنته البغدادى
واشنطن (أ. ش. أ)
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 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المخابرات تعكف على التبين من صحة الفيديو الذي ظهر فيه زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي، مشيرة إلى أن المعركة ضد التنظيم لم تنته.
 
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية لقناة "سكاي نيوز" الفضائية ، " لقد اطلعنا على التسجيل الذي نشر اليوم للبغدادي وسيقوم محللونا المختصون بمراجعة هذا التسجيل وسنعود إلى عناصر الاستخبارات للتأكد من صحته".
 
وأضاف " إن هزيمة داعش على الأرض في العراق وسوريا كانت بمثابة ضربة استراتيجية ونفسية ، حيث رأى داعش ما يسمى بالخلافة تنهار وقادته يقتلون أو يفرون من ساحة المعركة ، ونؤكد أن المعركة ضد داعش لم تنته بعد ، وأن التحالف العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة لهزيمة داعش يواصل ممارسة الضغط في سوريا والعراق وفي جميع أنحاء العالم لضمان هزيمة دائمة لهؤلاء الإرهابيين وتقديم قادتهم إلى العدالة".
 
وللمرة الأولى منذ 5 سنوات ، ظهر البغدادي في فيديو دعائي نشره التنظيم الارهابي اليوم عبر تطبيق (تليجرام) ، وليس واضحا تاريخ تصوير الفيديو ، إلا أن البغدادي يقر فيه بهزيمة تنظيمه في بلدة الباغوز بريف دير الزور ، عندما قال في بدايته إن معركة الباغوز انتهت.
 
وترصد الولايات المتحدة مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يساعد في الوصول إلى البغدادي البالغ من العمر 47 عاما، والذي انتشرت منذ عام 2014 شائعات عن مقتله.
 
 
 

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ابو بكر البغدادى

واشنطن

الولايات المتحدة الأمريكية

العراق

داعش

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