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وزارة البيئة تستعد لإطلاق مبادرة "جامعة خضراء" فى 6 أكتوبر

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 11:20 ص
وزارة البيئة تستعد لإطلاق مبادرة "جامعة خضراء" فى 6 أكتوبر ممثلى وزارة البيئة خلال زيارتهم جامعة 6 أكتوبر
كتبت آية دعبس
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زارت لجنة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، التابع لوزارة البيئة، جامعة 6 أكتوبر للوقوف على استعدادات إطلاق مبادرة (الجامعة الخضراء)، فى إطار الرؤية التى تنتهجها وزارة البيئة لدعم المشاركة المجتمعية فى التوعية بمنظومة النظافة، ودمج المجتمع المدنى والشباب، خاصة شباب الجامعات فى الأعمال البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
 
وأوضحت الوزارة فى بيان، أنه تم تشكيل فريق eco rangers من طلبة كلية الفنون التطبيقية يضم (حوالى 30 طالب وطالبة) ليكونوا رواد إطلاق المبادرة بالجامعة بالتوعية حول أهمية إعادة تدوير المخلفات، بالإضافة إلى رصد كمية المخلفات بأنواعها داخل الجامعة، وستقوم وزارة البيئة بتنفيذ مجموعة من ندوات التوعية وورش العمل للفريق ليكون نواة لدمج شباب الجامعة في العمل بالمنظومة ونموذج يحتذى به فى باقى الكليات بالجامعة.
 
كم تم توفير صناديق مجهزة لفصل المخلفات للبدء فى المبادرة التي تهدف إلى التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وترسيخ البعد البيئى لدى الطلبة وتحقيق الاستفادة الكاملة من المخلفات، وذلك بمشاركة التخصصات المختلفة من جميع الكليات داخل الجامعة.
 
 

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الجامعة الخضراء

جامعة 6 اكتوبر




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