video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:15 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

واردات آسيا من الخام الإيرانى ارتفعت لأعلى مستوى فى 8 أشهر مارس الماضى

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 12:50 م
واردات آسيا من الخام الإيرانى ارتفعت لأعلى مستوى فى 8 أشهر مارس الماضى النفط _ أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

أفادت بيانات حكومية ومصادر تجارية، أن واردات آسيا من النفط الإيرانى، ارتفعت لأعلى مستوى فى ثمانية أشهر فى مارس، فيما يُعجل المشترون، بشراء مزيد من الشحنات للاستفادة من الإعفاء من العقوبات الأمريكية.

واستوردت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، وهم أكبر مستوردين للنفط الإيرانى فى آسيا، 1.57 مليون برميل من الخام يوميا من إيران فى مارس بارتفاع 36 % عن الشهر السابق ليسجل أعلى مستوى منذ يوليو بحسب البيانات.

ووفقا للأرقام، فإن إجمالى الواردات فى الربع الأول من العام يقل 31% عن نفس الفترة قبل سنة.

وتُفيد بيانات رفينيتيف أن اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين ستستقبل واردات من نفط إيران فى إبريل، وأن الصين فقط ستتسلم نفطا إيرانيا فى أوائل مايو، ومنحت الولايات المتحدة ثمانية من مشترى النفط الإيرانى إعفاءات من العقوبات على واردات الخام التى بدأ تطبيقها فى أول نوفمبر وقالت واشنطن الأسبوع الماضى إنها ستلغى الإعفاءات فى أول مايو.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أسعار النفط ترتفع مع توقعات سعودية بتمديد أوبك تخفيضات المعروض

أسعار النفط تتراجع بعد ضغط ترامب على أوبك لتعويض أثر العقوبات على إيران

النفط

الخام الايرانى

اسيا

العقوبات الامريكية

اخبار الاقتصاد

اسعار النفط اليوم




لا تفوتك
#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

#عيد_العمال.. مغردون يحتفلون بالأيدى الشقيانة على السوشيال ميديا

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

الصحة: إحلال وتجديد ماكينات الغسيل الكلوى بــ400 مستشفى بالجمهورية

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

كيف تحول الزمالك إلى قلعة رياضية فى السنوات الست الأخيرة؟ .. إعادة بناء النادى على مساحة 50 فدانا .. استثمار بالملايين فى بيع اللاعبين للدوريات العربية .. وفائض مالي يتجاوز 200 مليون جنيه بالميزانية الأخيرة

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

الانتهاء من 50% تقريبا من مرحلة الخوازيق فى مثلث ماسبيرو.. إنشاء 4 أبراج متصلة بطول 4 طوابق بارتفاعات تصل لـ26 دورا تضم جراجات ومولات.. العمل متواصل ليل نهار والشركات تنتهى من إنشاء محطات الخرسانة.. صور

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

توتنهام ضد أياكس في مواجهة متكافئة بدوري أبطال أوروبا

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لو إجازتك بعد شم النسيم هتطول شوية.. 5 نصائح للاستمتاع بها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة