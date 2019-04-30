واردات آسيا من الخام الإيرانى ارتفعت لأعلى مستوى فى 8 أشهر مارس الماضى

(رويترز)

أفادت بيانات حكومية ومصادر تجارية، أن واردات آسيا من النفط الإيرانى، ارتفعت لأعلى مستوى فى ثمانية أشهر فى مارس، فيما يُعجل المشترون، بشراء مزيد من الشحنات للاستفادة من الإعفاء من العقوبات الأمريكية.

واستوردت الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، وهم أكبر مستوردين للنفط الإيرانى فى آسيا، 1.57 مليون برميل من الخام يوميا من إيران فى مارس بارتفاع 36 % عن الشهر السابق ليسجل أعلى مستوى منذ يوليو بحسب البيانات.

ووفقا للأرقام، فإن إجمالى الواردات فى الربع الأول من العام يقل 31% عن نفس الفترة قبل سنة.

وتُفيد بيانات رفينيتيف أن اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين ستستقبل واردات من نفط إيران فى إبريل، وأن الصين فقط ستتسلم نفطا إيرانيا فى أوائل مايو، ومنحت الولايات المتحدة ثمانية من مشترى النفط الإيرانى إعفاءات من العقوبات على واردات الخام التى بدأ تطبيقها فى أول نوفمبر وقالت واشنطن الأسبوع الماضى إنها ستلغى الإعفاءات فى أول مايو.