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الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:26 م
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هروب سيدة بعد إلقاء طفل رضيع بجوار مسجد المحجوب فى المحلة

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:20 م
هروب سيدة بعد إلقاء طفل رضيع بجوار مسجد المحجوب فى المحلة رضيع - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة
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أقدمت سيدة على التخلص من رضيع حديث الولاده عمره يومان، بإلقائه بجوار مسجد المحجوب دائرة قسم شرطة أول المحلة بمحافظة الغربية، وقامت بائعة بإخطار الشرطة، وتسليمه لمستشفى المحلة العام.

 

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بعثور بائعة على طفل رضيع حديث الولادة بجوار مسجد المحجوب، بعد أن قامت سيدة مجهولة الهوية بوضعه بجوار المسجد، وفرت هاربه، وتم استدعاء سيارة اسعاف ونقل الطفل لمستشفى المحلة العام، وإيداعه بالحضانة، تحت الملاحظة، لحين تسليمه لإحدى دور الرعاية.


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