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الثلاثاء، 30 أبريل 2019 02:15 م
خالد صلاح
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نمو أقوى من المتوقع لمنطقة اليورو فى الربع الأول من 2019 وتراجع البطالة

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 12:58 م
نمو أقوى من المتوقع لمنطقة اليورو فى الربع الأول من 2019 وتراجع البطالة اليورو _ أرشيفية
(رويترز)
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أظهرت بيانات اليوم، الثلاثاء، أن النمو الاقتصادى لمنطقة اليورو، كان أقوى من المتوقع فى الربع الأول من العام، متعافيا بقوة من تباطؤ فى النصف الثانى من 2018، بينما نزلت البطالة لأدنى معدلاتها فى أكثر من عشر سنوات.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى، يوروستات، إن التقديرات الأولية تفيد أن الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة التي تضم 19 دولة ارتفع بنسبة 0.4 % عن الربع السابق في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، ارتفاعا من 0.2% في الربع الرابع من 2018 و0.1% في الربع السابق عليه.

وعلى أساس سنوى، ارتفع الناتج المحلى الإجمالى، لمنطقة اليورو 1.2%، وهي نفس الزيادة المسجلة فى الربع الأخير من 2018.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاعا بنسبة 0.3 % عن الأشهر الثلاثة السابقة و1.1% على أساس سنوى.

وكان البنك المركزى الأوروبي، الذي أرجأ تشديد السياسة النقدية في نهاية العام الماضي وسط ضعف مستمر في التضخم، يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2% في الربع الأول، وتسارعه إلى 0.3% فى الربع الثانى.

على صعيد منفصل، قال مكتب الإحصاءات إن البطالة في منطقة اليورو نزلت إلى 7.7%  من القوى العاملة فى مارس، إذ بلغ عدد الباحثين عن وظائف 12.630 مليون شخص، مقابل 7.8% أو 12.804 مليون شخص فى فبراير.


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