نجيب ساويرس بعد شم النسيم: شوفوا أبو الهول بعد ما أكل فسيخ ورنجة وبصل

كتب محمد عبد العظيم

عبر المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال عن رغبته فى الحصول على إجازة جديدة بعد انتهاء إجازة عيد شم النسيم للتعافى من آثار العدوان الفسيخى والبصل، ناشرا صورة لتمثال أبوالهول وكأنه سقط على الأرض، فى إطار المزاح، من تأثير الفسيخ والرنجة والبصل.

وقال نجيب ساويرس للتعليق على صورة تمثال أبو الهول التى ظهر عليها معالم التعب نتيجة تناول الفسيخ: "دلوقتى الواحد محتاج إجازة تانى.. نقاهة.. للتعافى من آثار العدوان الفسيخى والبصل.. أبو الهول بعد ما أكل فسيخ ورنجة وبصل".





يذكر أن جموع الشعب المصرى احتفلت بالأمس الاثنين بعيد شم النسيم، والذى يعد فرصة سانحة للخروج والتنزه فى الحدائق العامة مثل حديقة الحيوان وكورنيش النيل وغيرها، وذلك من أجل التمتع بجو الربيع، وفيما يحرص قطاع كبير منهم على تناول الفسيخ والرنجة والبصل باعتباره أحد الطقوس الرئيسية فى هذا اليوم.