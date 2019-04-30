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نائب وزير الخارجية الروسى يبحث مع السفير السعودى التسوية الفلسطينية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 11:46 ص
نائب وزير الخارجية الروسى يبحث مع السفير السعودى التسوية الفلسطينية نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف
أ ش أ
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أفادت وزارة الخارجية الروسية اليوم /الثلاثاء/ بأن نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف بحث مع السفير السعودى فى موسكو رائد قريملى، العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع فى الشرق الأوسط مع التركيز على وضع التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
وقالت وزارة الخارجية - فى بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إنه "تم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الملحة، من أجل التطوير المستمر للعلاقات الروسية السعودية متعددة الأوجه، بما فى ذلك جدول الاتصالات الثنائية والفعاليات، كما تم التطرق إلى القضايا الراهنة في الشرق الأوسط مع التركيز على وضع التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".


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