نائب محافظ القاهرة: تطهير مخر السيل بالمعصرة وتثبيت صناديق للقمامة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد فؤاد نائب، محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن حى المعصرة نفذ حملة لتطهير مخر السيل ووضع صناديق ثابتة للقمامة على يمين وشمال المخر لمنع إلقاء المخلفات به مرة أخرى، بالتنسيق مع هيئة النظافة والمجتمع المدنى والرصد البيئى.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن حى المعصرة قام بزراعة وتقليم الأشجار ورفع كفاءة شارع جمال عبد الناصر وشارع توتونجى بالإضافة الى إيقاف أعمال بناء مخالف بأرض جمعية الســلام ومصادرة خلاطة ومواد البناء كما تم إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع 72 وشارع رشـدى وإيقاف أعمال بنـاء ســور مخالف بشارع الرشاح أمام المسجـد الكبيـر بالإضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمنطقة محطة مترو المعصرة ومحطة مترو حدائق حلوان وذلك تحت إشراف اللواء أيمن جبريل رئيس حى المعصرة.