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نائب رئيس جامعة طنطا يفتتح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان"للسلع الغذائية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 04:49 م
نائب رئيس جامعة طنطا يفتتح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان"للسلع الغذائية جانب من افتتاح سوبر ماركت اهلا رمضان
الغربية - مصطفى عادل
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افتتح الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، عصر اليوم، معرض بيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان " سوبر ماركت أهلا رمضان"، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، بملعب الكرة الخماسية بالمجمع الطبى.
 
و أكد الدكتور الرفاعى مبارك، حرص الجامعة على توفير السلع الغذائية، بأسعار الجملة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب كليات الجامعة، تزامناً مع قدوم الشهر المبارك.
 
جانب من افتتاح سوبر ماركت اهلا رمضان (1)
جانب من افتتاح سوبر ماركت اهلا رمضان (1)

جانب من افتتاح سوبر ماركت اهلا رمضان (2)
جانب من افتتاح سوبر ماركت اهلا رمضان (2)

جانب من افتتاح سوبر ماركت اهلا رمضان (3)
جانب من افتتاح سوبر ماركت اهلا رمضان (3)

جانب من افتتاح سوبر ماركت اهلا رمضان (4)
جانب من افتتاح سوبر ماركت اهلا رمضان (4)

 


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