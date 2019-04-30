نائب رئيس جامعة طنطا يفتتح معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان"للسلع الغذائية

الغربية - مصطفى عادل

افتتح الدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، عصر اليوم، معرض بيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان " سوبر ماركت أهلا رمضان"، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، بملعب الكرة الخماسية بالمجمع الطبى.

و أكد الدكتور الرفاعى مبارك، حرص الجامعة على توفير السلع الغذائية، بأسعار الجملة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب كليات الجامعة، تزامناً مع قدوم الشهر المبارك.