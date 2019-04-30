نائب رئيس جامعة القاهرة: الظهور بالتصنيفات الجامعية يقوى السمعة الأكاديمية

وائل ربيعى

قال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن أهمية ظهور الجامعات فى التصنيفات الدولية تتمحور حول قوة الشهادات التى تمنحها هذه الجامعات المصنفة دوليا بناء على دراسة أجراها القائمون على التصنيف الإنجليزى للجامعات QS كما أن الظهور فى التصنيفات الدولية يقوى السمعة الأكاديمية للجامعة، موضحا أن الجامعة دأبت على أن تكون الجامعة الرائدة فى مصر والمنطقة العربية.

وأضاف الخطيب، بكلمته خلال احتفالية تكريم أعضاء هيئة التدريس المنشورة أبحاثهم دوليا اليوم الثلاثاء، أنه تم إعداد نموذجا لمادة دعائية للجامعة وضعت على موقع التصنيف الإنجليزى QS، وأثمرت هذه الجهود وظهر اسم الجامعات فى أشهر التصنيفات الدولية على مستوى التصنيفات العالمية، وحصلت على ترتيب يقارب الـ 500 جامعة عالميا.

وتابع أن أهم المعايير التى يحكم بناء عليها التصنيف الإنجليزى للجامعات السمعة الأكاديمية للجامعة وأعضاء هيئة التدريس وبحوثهم المنشورة دوليا، مؤكدا أن العديد من البرامج الأكاديمية فى الجامعة ظهرت فى مستويات متقدمة بين البرامج الأكاديمية بالجامعات العالمية، مشيرا إلى أن من بين هذه البرامج المتقدمة كانت من الكليات النظرية فى مجالى العلوم الإنسانية والاجتماعية.