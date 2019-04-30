ميناء دمياط يستقبل 10سفن متنوعة خلال 24ساعة

دمياط معتز الشربينى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية ، سفينتى حاويات و 8 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 9 سفن بضائع عامة ، وبحسب بيان صادر عن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة ، بالإضافة إلى 23 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1290 طن قمح ، في حين غادر عدد 347 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 20029 من البضائع العامة منها عدد 69 سيارة نقل محملة بـ 3502 طن قمح وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 155767 بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 39382 طنا.

و شملت حركة الصادر من البضائع العامة 7377 طن رمل و 1642 طن ألواح جبس و 3500 طن فوسفات و 5800 طن يوريا و 7400 طن علف و 4034 طن كوارتز ، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 670 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 424 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1728 حاوية مكافئة بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11426 طن حديد و 2142 طن أرز و 3400 طن خردة و 13500 طن ذرة .