موجز 6.. السيسى: ثقافة التعليم خلال الخمسين عامًا الماضية أثبتت عدم كفايتها

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد: ثقافة التعليم خلال الخمسين عامًا الماضية أثبتت عدم كفايتها.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت اسماعيل ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم قانونية تأسيس النقابات المستقلة بالهيئات العامة والجهات الإدارية ، وانتهت إلي بطلان النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورد المبالغ المالية التى استقطعتها الهيئة كاشتراكات عضوية إلى العاملين الذين تم الخصم منهم.

قررت محكمة مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، قبول استشكال حمو بيكا ، على حكم حبسه شهرين، ووقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل فى الطعن بالنقض وإخلاء سبيله.

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء والى، على موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالى 2019/2020 والتى تقدر بـ 11 مليار و148مليون جنيه.

مدبولي يشارك في منتدى الاقتصاد العربي في بيروت ويلقى كلمة عن فرص الاستثمار بمصر

افتتحت محافظة الجيزة عددا من معارض سوبر ماركت أهلا رمضان بالجيزة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك بعدد من الأحياء والمدن.

مرحب شهر الصوم مرحب، أيام قليلة تفصلنا عن شهر الصوم والذكر والعبادة والبهجة واللمة، وهو ما ينتظره الجميع كل عام، ومع اختلاف الأماكن يبقى لاستقبال شهر رمضان الكريم مظهر مشترك وهو الزينة فى الشارع والمنزل.

اقترب البرازيلى روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزى من العودة التشكيل الأساسى للريدز ضد برشلونة غداً، الأربعاء، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، بعد المشاركة فى المران الأخير للريدز ظهر اليوم، بالمدينة الرياضية "ميلوود".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ثقافة التعليم خلال الخمسين عامًا الماضية أثبتت عدم كفايتها، ويجب تعديلها، مشددا على أن نجاح عملية إصلاح التعليم يتوقف على تفهم الأسر المصرية فى تنفيذ هذا المسار".

أظهر تقرير شهرى صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصول عدد مستخدمى الإنترنت الأرضى والمحمول فى مصر إلى 40.9 حتى فبراير الماضى بنسبة انتشار بلغت نحو 48%.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم للطلاب فى المدارس اليابانية للعام الداراسى الجديد 2019/2020، غداً الأربعاء 1مايو 2019، عبر الموقع الإلكترونى للوزارة والمدارس اليابانية.

أعلن الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمباراة طلائع الجيش المقرر لها الساعة 6.45 من مساء غد، الأربعاء، باستاد المكس بالإسكندرية في الجولة الـ31 للدوري الممتاز.

قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لـ 34 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ11 متهما آخرين، فى القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن نتائج الإصلاح لم تأت بعد وهى أضعاف ما تم تحقيق حاليا، مضيفا أنه لابد من تحمل مصاعب الإصلاح الاقتصادى وهو الذى ساهم فى الاستقرار والأمن، وما تم من إنجازه خلال السنوات الماضية جاء بجهد الشعب ووعيه.

قال "يوسف" ابن الفلسطينى زكى مبارك الذى قتل داخل سجون تركيا فى ظروف غامضة، إن أسرة الضحية يطالبون بتبنى قضية والده وإرسال لجنة تقصى حقائق وآخرى طبية محايدة، وذلك للتحقيق فى ملابسات قتل السلطات التركية لوالده داخل سجون أنقرة.

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة انطلقت بدورها لتوفير فرص عمل فى الداخل والخارج، مضيفا أنه من أول مايو 2018 وحتى أول أبريل 2019، تم شغل 327 ألف فرصة عمل للمواطين داخل مصر ومنهم 3980 من ذوى القدرات الخاصة، كما تم توفير حياة أمانه لهم، كما تم عقد 8 ملتقيات توظيف حققت 85 ألف فرصة عمل.

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مد العمل بالمرحلة الثالثة لحمة 100 مليون صحة ونقاط المسح الفرعية بالمحافظات الأخرى حتى يوم 5 مايو المقبل، على أن تستمر 305 نقاط فى تقديم خدمات الحملة بالمجان.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن فشل كثير من القطاعات سببه الإدارة السيئة وعدم الجدية، وتساءل: "ليه النقل العام لم ينجح فى القاهرة، و"أوبر" نجح؟ علشان إحنا مش جادين، وبنديره بسوء".

قضت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المؤبد لحسن مالك ونجله حمزة و5 آخرين، والمشدد 10 سنوات لثلاثة متهمين آخرين، وبراءة 14 متهما، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.