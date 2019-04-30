موانئ البحر الأحمر:تداول 63 ألف طن قمح رومانى و391 شاحنة بضائع

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (21) سفينة، وتم تداول 63 ألف طن قمح رومانى و(391) شاحنة بضائع و(464) سيارة، حيث شملت حركة الواردات 63 ألف طن قمح رومانى و(167) شاحنة و(458) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (224) شاحنة بضائع و(6) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين وادى العرب وأمانة، بينما تغادر ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية1،الحرية 2، فيما استقبل الميناء بالأمس أربع سفن وهى MOSELDGK،القاهرة،الحرية1،النوى إكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع، استقبال العبارة إيلة ومغادرة السفينة سينا، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى سينا، ايلة، بريدج وغادرت السفينتين إيلة وسينا بينما إستقبل ميناء بور توفيق السفينة Laly Of Sea.