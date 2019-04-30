مميش: عبور 55 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 3.5 مليون طن

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الثلاثاء، عبور 55 سفينة، بحمولة 3.5 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 30 سفينة بحمولة 2.3 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "maersk lakhilte" التى ترفع علم الدنمارك، بحمولة 200 ألف طن، قادمة من المغرب ومتجهة إلى عمان.

وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 1.2 ألف طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "Msc Efa"التى ترفع علم بنما، بحمولة 156 ألف طن، قادمة من سريلانكا ومتجهة إلى المملكة المتحدة.