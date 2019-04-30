مقتل 20 من طالبان فى عملية مداهمات للقوات الأفغانية بننجارهار

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أعلنت مصادر عسكرية اليوم الثلاثاء مقتل 20 على الأقل من عناصر طالبان واحتجاز اثنين آخرين فى عملية تابعة للقوات الخاصة الأفغانية فى إقليم ننجارهار الشرقى.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن المصادر قولها إن العملية تمت فى منطقة خوجانى بمقاطعة ننجارهار، مضيفة أن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة فى منطقة خوجانى وقتلت 20 من مقاتلى طالبان، واحتجزت اثنين ودمرت 7 عبوات ناسفة و4 قنابل يدوية.

من جانبهم، لم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، من بينهم طالبان، على هذه العملية حتى الآن.