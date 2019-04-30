مفوضية اللاجئين: أكثر من 42 ألف نازح من طرابلس الليبية جراء الاشتباكات

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قال المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين تشارلى ياكسلى إن أكثر من 42 ألف شخص فروا من ديارهم من العاصمة الليبية (طرابلس) "جراء الاشتباكات الأخيرة التى شهدتها البلاد".

وأضاف ياكسلى - فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء - أنه وفقا للتقارير فقد توفى 278 شخصا وأصيب 1332 آخرون، مشيرا إلى أن المفوضية شددت على ضرورة بذل كل جهد ممكن، لضمان عدم وقوع المدنيين فى تبادل لإطلاق النار والحفاظ على البنية التحتية للمدينة".

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى عمل المفوضية في محاولة حماية اللاجئين والمهاجرين في ليبيا في ظل الظروف الصعبة الحالية فإنها تقوم بنقل المساعدات المنقذة للحياة لدعم المدنيين الليبيين في المناطق الأكثر تضررا.. وستقوم بتسليم عاجل للأدوية والمعدات الطبية المقدمة هذا الأسبوع إلى وزارة الصحة هناك.

وناشد المتحدث جميع الأطراف السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل مستدام إلى جميع المناطق المتضررة والموافقة على هدنة إنسانية مؤقتة للسماح بتوفير خدمات الطوارئ والممر الأمن والطوعي للمدنيين إلى خارج المناطق المتأثرة بالصراع.