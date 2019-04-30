معارض أوكرانى: مواصلة سياسة بوروشينكو تجاه روسيا ستؤدى لانهيار البلاد

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قال رئيس حزب المعارضة الأوكرانى "من أجل الحياة" فيكتور ميدفيدتشوك، " إن استمرار السلطات الأوكرانية الجديدة فى اتباع سياسة العقوبات التى انتهجها الرئيس السابق بترو بوروشينكو وفريقه تجاه روسيا من شأنها أن تؤدى إلى انهيار البلاد في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف ميدفيدتشوك - في تصريح نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الثلاثاء - "إذا اتبعت السلطات الجديدة أو الفريق الجديد الذي سوف يمارس مهامه في غضون أيام أو أسابيع قليلة، نفس سياسة بوروشينكو وفريقه، البدائية والمحدودة تجاه روسيا والتي أبرزها تعزيز العقوبات واستمرارها — هذا يعني انهيار [ البلاد]سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".

واستطرد المعارض الأوكراني ، قائلا " ما يعطيني الحق بتأكيد ذلك، هو التجربة المؤسفة التي مرت بها أوكرانيا طوال هذه السنوات".