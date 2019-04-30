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مطار القاهرة ينتهى من تحديث معدات إدارة الحماية المدنية

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 08:15 م
مطار القاهرة ينتهى من تحديث معدات إدارة الحماية المدنية مطار القاهرة الدولي
كتب هانى عثمان
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انتهت شركة مطار القاهرة الدولي، من تحديث وأستقدام أجهزة ومعدات جديدة لإدارة الحماية المدنية بأرض المهبط، بقيمة 88 مليون و 990 ألف جنيها، وذلك ضمن خطة للسيطرة علي أي عوامل خارجية قد تحدث أثناء عمليات التشغيل.

وقالت شركة مطار القاهرة الدولي، إنه تم توريد وتركيب جهاز محاكاة لتدريب رجال الأطفاء، لتدريب أفراد الحماية المدنية بالمطار بقيمة 6 ملايين جنيها، بالإضافة إلي توريد 4 سيارات إطفاء حريق "4×4"، وتصل سعة تانك المياة لكل واحدة منهم 6 آلاف و 200 لتر، وتصل سعة تانك السائل الرغوي الي 1500 لتر، وسعة خزان البودرة الي 250 كيلو بقيمة 52 مليون و 640 ألف جنيها.

وأضافت الشركة ، فى بيان صحفى ، الى أنه  تم توريد سيارتين إطفاء حريق "6×6"، ضمن برنامج التمويل النقدي الأمريكي ،  وتصل سعة تانك المياة لكل واحدة منهم الي 12 الف و 500 لتر، وسعة تانك السائل الرغوي 1500 لتر، وسعة خزان البودرة 250 كيلو.

 

وأوضحت الشركة ، أنه تم توريد جهاز "Robot Caliber T5" وذلك لاستخدامها في أعمال التخلص من العبوات المتفجرة أو المشتبه في وجود مفرقعات بداخلها، حيث تقوم تلك الأجهزة بوضع العبوة الناسفة داخل بوتقة للتخلص منها، بقيمة 3 مليون و 870 ألف جنيها، بالإضافة إلي توريد 5 سلم إنقاذ طائرات بطول 8 أمتار ونصف لارتفاع يصل إلي الطائرات من طراز A380. وتم تسليمه الي ادارة الحماية المدنية بالمطار بقيمة 26 مليون و 480 ألف جنيها.


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