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الثلاثاء، 30 أبريل 2019 12:07 م
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مستشار النمسا يعلن عن خطة إصلاح ضريبى جديدة فى البلاد

الثلاثاء، 30 أبريل 2019 11:49 ص
مستشار النمسا يعلن عن خطة إصلاح ضريبى جديدة فى البلاد مستشار النمسا سباستيان كورتس
أ ش أ
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أعلن مستشار النمسا سباستيان كورتس اليوم خطة الإصلاح الضريبى الجديدة فى البلاد، والتى تشمل تخفيض الضرائب على الأجور ودخول الشركات.
وقال كورتس - فى مؤتمر صحفى اليوم /الثلاثاء/ بمقر المستشارية النمساوية - أن حجم الإعفاءات الضريبية بلغ 6.5 مليار يورو حتى عام 2022، معتبرا أن الإصلاح الضريبى يعد "خطوة مهمة"، حيث إن النمسا أصبحت دولة ذات ضرائب عالية.
ووصف كورتس التخفيض المعلن فى ضريبة الرواتب وضريبة الدخل بأنه جوهر الإصلاح الضريبى، مشيرا إلى انخفاض ضرائب أرباح الشركات من 25 إلى 23% بحلول عام 2022 وفى السنة التالية إلى 21%، مشيرا إلى أن النمسا تسجل مستوى أقل بقليل من متوسط الضرائب فى دول الاتحاد الأوروبي .


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النمسا

سباستيان كورتس

الإصلاح الضريبى

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