"مرور الجيزة" يستعد لشهر رمضان.. حصر المحاور المزدحمة وصيانة كاميرات المراقبة

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، خطة مرورية، استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم، بغرض تسهيل وتسيير الحركة، وتحقيق أكبر سيولة ممكنة وقت الذروة قبل موعد الإفطار، وخلال الفترة الليلية، وبعد الإفطار، من خلال تكثيف انتشار الخدمات المرورية بكافة الطرق، وبمحيط الفنادق ودور العبادة بناء على توجيهات اللواء مصطفى شحاته مساعد الوزير لأمن الجيزة.



اللواء مصطفى شحاته مدير أمن الجيزة

و حصرت إدارة المرور جميع المحاور المرورية والمناطق ذات الكثافات العالية منها "ميدان الجيزة – شارع ثروت – منطقة محور صفط اللبن- شارع البحر الأعظم – ميدان المنيب – شارع فيصل – محور ترعة المريوطية – محور طريق المنصورية – ميدان الرماية – شارع الهرم - مناطق الطالبية وعثمان محرم – محور ترسا – شارع السودان – أعمال مترو الأنفاق بمحور عرابى – أعمال مترو أنفاق جامعة الدول – منطقة الدقى و المهندسين - مناطق ميدان لبنان – شارع النيل ".



تكدسات مرورية

و ستقوم إدارة المرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، بتعزيز و الاستعانة بكل قوة من الضباط بالإدارة العامة لمرور الجيزة بما فيهم ضباط قطاع التراخيص وضباط الأعمال الإدارية والأفراد والمجندين بتلك المناطق لإحكام السيطرة المرورية بكافة المحاور، كما سيتم توزيع وجبات السحور و الإفطار على جميع الخدمات الميدانية طوال شهر رمضان فى إطار حرص الوزارة على راحتهم ومنع تواجد آية افراد أو مجندين بموائد الرحمن.



كاميرات مراقبة

و تنسق إدارة المرور مع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ، طوال الشهر مع الضابط المعين بغرفة عمليات العجوزة وقت الذروة حرصا على حرصا من الإدارة على تحقيق السيولة المرورية الحدودية، التى تربط بينهما " كوبرى عباس – كوبرى الجامعة – كوبرى الجلاء – كوبرى 6 أكتوبر – كوبرى 15 مايو – كوبرى إمبابة – كوبرى روض الفرج " كما سيتم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لمتابعة الحالة المرورية للطرق السريعة التى تدخل فى نطاق المحافظة منها "القوس الغربى- محور 26 يوليو – محور المنيب – محور روض الفرج"



زحام الطرق

كما تنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الأجهزة المعينة و مدينة الجيزة لعدم منح آية تراخيص لإقامة سرادقات الا بعد الموافقة من إدارة المرور ، وقامت إدارة المرور بصيانة الكاميرات بالمحاور الهامة و الميادين الرئيسية لنقل صورة حية عن الحالة المرورية، بها أولا بأول مع حصر المتاجر التى اعتدا عليها المواطنين فى التردد قبل و اثناء الإفطار و أماكن الزيارات بعد الإفطار ودعم التواجد المرورى بها، كما سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط المساجد الهامة اثناء صلاة العشاء و التراويح.



سيارة اغاثة

وأعادة إدارة المرور توزيع قوات من الانتشار السريع" ضباط – أفراد" بالدراجات البخارية المميزة للمرور على جميع المحاور المرورية، والتعامل الفورى مع اى معوقات مرورية أو حوادث طرق، و سيتم إحكام السيطرة المرورية، وتعزيز المحاور بسيارات الأوناش و تجهيز 3 كلارك عملاق والسدادات الحديدية وكافة أنواع المساعدات الفنية وعلى وجه الخصوص المناطق التى تشهد كثافات و مظاهر للاحتفال مع كما تنسق إدارة المرور مع هيئة النقل العام لتعيين سيارات إصلاح مجهزة لاسلكيا "طوارئ" بأماكن متفرقة بمدينة الجيزة، لسرعة التعامل مع أى أعطال بأتوبيسات الهيئة وتدعيم الطرق بسيارات إغاثة لمساعدة المواطنين فى تفادى الأعطال و نقل السيارات بعيدا عن أماكن الزحام.