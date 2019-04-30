مرصد الإفتاء: فيديو البغدادى الجديد يعلن مرحلة حرب العصابات والخلايا النائمة

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية إن ظهور زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبى بكر البغدادى فى فيديو جديد قام التنظيم بنشره على صفحات التليجرام بعنوان "فى ضيافة أمير المؤمنين" يمثل إعلانًا رسميًّا عن هزيمة التنظيم الإرهابى فى سوريا والعراق وبداية مرحلة تحول جديدة فى التنظيم ترتكز على منهجية الخلايا النائمة وحرب العصابات يتصدر مشهدها الذئاب المنفردة، بعيدًا عن الوجود الميدانى على الأرض بالسيطرة على المدن، بعدما تبين للتنظيم الإرهابى وجود عزيمة دولية لن تتراجع فى القضاء عليه؛ مما جعل التجمع العددى لأفراده بمثابة الصيد السمين لقوات التحالف الدولى التى اجتمعت كلمتها على إنهاء الوجود الداعشى.

وقد أكدت وحدة التحليل التابعة للمرصد أن التنظيم أراد إرسال عدة رسائل من راء كلمة البغدادى، أبرزها: أن زعيم التنظيم الإرهابى موجود ولم يتم القضاء عليه كما أشار إلى ذلك سابقًا عدد من المواقع الإخبارية تداولت صورة منسوبة لزعيم التنظيم عقب بدء غارات التحالف الدولى على التنظيم الإرهابى فى مركز تجمعه بسوريا، ومنعًا للتشكيك والجدل في أن هذا التسجيل قديم يريد به التنظيم الإرهابى شد أزر أتباعه، حرص البغدادى على الإشارة إلى الأحداث الجزائرية والسودانية حيث لا تزال أحداثهما قريبة عهد منا، كما تضمنت كلمة البغدادى رسالة مفادها سعى التنظيم الإرهابى إلى استغلال ما تشهده الجزائر والسودان فى نشر الفوضى والاضطرابات.

وأوضحت وحدة التحليل التابعة لمرصد الإفتاء أن كلمة البغدادى التى وردت فى الفيديو الجديد لم تتضمن شرعنة وتبرير أعمال التنظيم مثل باقى الفيديوهات التى سبقته وفق سياسة التنظيم الإرهابى وزعيمه فى إعطاء صكوك شرعية لأتباعه فيما يقومون به من عنف وتدمير وسرقة وتخريب وإراقة دماء الأبرياء تحت دعاوى وشبهات دينية لا تنتمى لشريعة الإسلام، وإنما سعى البغدادى فى الفيديو الجديد إلى رفع الروح المعنوية لبقايا التنظيم الإرهابي بهدف مواجهة سيل الانشقاقات والهروب من صفوف التنظيم، ومقاومة حملات نقض البيعة التي تكررت بشكل متزايد فى الآونة الأخيرة.

وقالت وحدة التحليل بالمرصد: إن الفيديو الجديد للبغدادى يبعث برسالة بالغة الأهمية وهى نجاح التنظيم الإرهابى فى نقل المعركة إلى عدة دول أفريقية، ذكر البغدادي منها مالي وبوركينافاسو، وثمة دول أغفل البغدادي الإشارة إليها ذكرتها وحدة تحليل المرصد منذ أيام سابقة على فيديو البغدادي وهي دول يسعى التنظيم إلى بسط نفوذه عليها، مثل: الكونغو الديمقراطية والصومال وموزمبيق، وذلك في إطار إعلان التنظيم إنشاء ولاية جديدة له تحمل اسم ولاية وسط أفريقيا.

وأكدت وحدة تحليل المرصد على أن فيديو البغدادى الجديد يفرض على الدول الأفريقية التحرك الجماعى لمجابهة المد الذى يسعى التنظيم الإرهابي لفرضه في ربوعها عبر أفراده الذين تم تجهيزهم لمهمات التدمير والتخريب، واستغلال الطبيعة الجغرافية للقارة السمراء التي تجعل تمركز عناصر التمكين وهروبهم من الملاحقة أمرًا ميسورًا.