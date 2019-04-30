محمد سعفان: قانون العمل الجديد يحقق أقصى قدر من الحماية القانونية للعمال

كتب سمير حسنى - محمد شرقاوى

أعرب محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تطلعه فى إصدار مجلس النواب لقانون العمل الجديد من أجل تحقيق أقصى قدر من الحماية القانونية للعمال.

وقال وزير القوى العاملة، خلال كلمته فى احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس السيسي بالإسكندرية، إن مشروع قانون العمل جاء بالتوافق والتشاور التام بين طرفى العملية الإنتاجية "ممثلى العمال وأصحاب العمل"، مشيرا إلى أنه يرتكز على فلسفة جديدة تسهم فى تلاشى سلبيات القانون الحالى وإحداث التوازن الأمثل فى الحقوق والالتزمات بين طرفى العملية الإنتاجية وتحقيق الآمان الوظيفى الذى من شأنه أن يسهم فى استقرار علاقات العمل.